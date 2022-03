Gosens pronto a garantire gol e assist: titolare già contro il Torino? – CdS

Robin Gosens adesso sta meglio ed è pronto per tornare a giocare da titolare. Secondo il collega Andrea Ramazzotti oggi sul Corriere dello Sport, il tedesco potrebbe partire dal 1′ già nella trasferta di Torino.

PRONTO – Robin Gosens dopo quattro mesi di stop, complice il doppio infortunio, non è ancora al top della forma ma sta crescendo molto rapidamente. Simone Inzaghi e il suo staff analizzano i dati dei gps al termine delle sedute e valutano il momento migliore per gettarlo nella mischia da titolare. Difatti, come già ribadito, non è da escludere una maglia da titolare già domenica contro il Torino, o più probabile dalla prossima, a San Siro, contro la Fiorentina. Gosens all’Inter può dare gol e assist, e lo ha già dimostrato in campo contro la Salernitana dopo appena due minuti. Robin, così come Ivan Perisic, garantisce ulteriore spinta a sinistra e il suo apporto in fase realizzativa non va sottovalutato. Grazie a Gian Piero Gasperini, nella stagione 2019-2020 è diventato il miglior difensore nei top cinque campionati europei per gol e d assist, mettendone a referto rispettivamente 9 e 8. La scorsa stagione è riuscito addirittura a fare meglio: 12 gol e ben 8 passaggi vincenti.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

