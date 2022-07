Gosens, problema fisico che non preoccupa Inzaghi: la situazione – CdS

Non solo Milan Skriniar (vedi articolo), anche Robin Gosens in questi giorni ha svolto un lavoro differenziato rispetto il resto del gruppo, ma secondo il Corriere dello Sport lo staff di Simone Inzaghi non è particolarmente preoccupato dalle sue condizioni.

PROBLEMA FISICO – Robin Gosens al termine del primo tempo contro il Monaco è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico. Il calciatore in questi giorni si è allenato a parte ma le sue condizioni non preoccupano Simone Inzaghi, nonostante il fastidio alla coscia sinistra. Il calciatore proseguirà con un lavoro differenziato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti