Gosens, OK la prima in Genoa-Inter? Attesa per il doppio debutto

Gosens quest’oggi ha preso parte in gruppo alla ripresa degli allenamenti (vedi articolo). Il tedesco si augura di poter entrare fra i convocati per Genoa-Inter di venerdì e, perché no, debuttare in nerazzurro.

VICINO ALLA PRIMA – Ancora tre giorni e Robin Gosens potrebbe vestire la maglia dell’Inter per la prima volta, nella partita col Genoa. Il laterale tedesco non gioca dall’ultimo mercoledì di settembre, quando si fece male in Champions League con l’Atalanta contro lo Young Boys. Poi una ricaduta muscolare, appena prima di rientrare in campo, e infine il suo passaggio all’Inter a fine gennaio. Oggi si è allenato in gruppo, e già dalla scorsa settimana ha intensificato i carichi per tornare finalmente a giocare. C’è ottimismo per una sua convocazione venerdì e chissà che il debutto non sia doppio, perché oltre a Gosens attende la prima (sarebbe da ex) anche Felipe Caicedo.