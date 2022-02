Gosens, niente Genoa-Inter. La convocazione slitta con un obiettivo – CdS

L’Inter affronta il Genoa a Marassi questa sera alle 21 con i nerazzurri che devono cancellare il brutto momento e ripartire. La squadra di Simone Inzaghi si affida ad Edin Dzeko, un vero talismano (vedi articolo) ma rimanda ancora la convocazione di Robin Gosens.

RIMANDATO – Niente Genoa-Inter per Robin Gosens. Il grande acquisto invernale dell’Inter infatti non sarà della partita contro i rossoblu. Precauzione, da parte di Simone Inzaghi, che ieri in conferenza ha spiegato come il tedesco si sia allenato per la prima volta in gruppo soltanto due giorni fa. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport. «Robin Gosens viaggia verso la miglior condizione, anche se non è partito per Genova. Dopo il derby, per Gosens è verosimile un collaudo contro la Salernitana a San Siro prima della missione-rimonta di Anfield». Dunque ancora qualche giorno per vedere Gosens per la prima volta tra i convocati.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona