Gosens fra i nuovi protagonisti del rush finale: dal 1′ in Inter-Verona? – CdS

Gosens attende ancora per il suo esordio dal 1′ con la maglia dell’Inter, ma la partita col Verona potrebbe essere quella buona. Il Corriere dello Sport lo indica come l’uomo in più per la volata finale.

L’UOMO NUOVO – L’ultima volta di Robin Gosens da titolare risale al 29 settembre, contro lo Young Boys in Champions League. Aveva ancora la maglia dell’Atalanta, si procurò un infortunio muscolare sul quale ha avuto una ricaduta a novembre e quella è rimasta la sua ultima presenza coi bergamaschi. All’Inter da gennaio, ha collezionato cinque presenze tutte da subentrato, ma col Verona non si esclude un cambio. Per il Corriere dello Sport è proprio Gosens una delle “nuove armi” a cui pensa Simone Inzaghi. Non solo per Inter-Verona di sabato: anche per il finale di stagione.

Fonte: corrieredellosport.it – p.gua.

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.