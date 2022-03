Gosens, esordio dal 1′ ancora una volta rinviato? Inzaghi vuole continuità – CdS

Nonostante il periodo non particolarmente esaltante dal punto di vista dei risultati, Simone Inzaghi non vuole cambiare troppo il suo undici titolare e per questo motivo Robin Gosens potrebbe partire ancora una volta dalla panchina.

NON IL MOMENTO – Robin Gosens secondo quanto riportato questa mattina dal collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, dovrà rinviare ancora una volta il suo esordio da titolare con la maglia dell’Inter. A inizio settimana tutti gli indizi portavano a questa soluzione, considerato anche il momento non particolarmente esaltante della squadra, la scelta di puntare su Robin Gosens dal 1′ offre nuove soluzioni a Simone Inzaghi che invece, molto probabilmente, punterà sulla continuità e dunque sull’impiego di Ivan Perisic sulla fascia sinistra. A destra, invece, si rivedrà Denzel Dumfries, in panchina contro il Torino.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.