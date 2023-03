Gosens e Dumfries, altra chance? Inzaghi ragiona su Inter-Lecce − Sky

Inzaghi è alle prese con il possibile undici Inter anti Lecce. Mancano ancora diversi giorni, ma qualcosa si può già delineare. Occhio alle quotazioni di Gosens e Dumfries

MOSSE − L’allenamento odierno si è concluso questa mattina in casa Inter (vedi le ultime). Inzaghi adesso ha tre giorni per pensare all’undici anti Lecce. Da capire appunto le condizioni dei due acciaccati: Skriniar e Dimarco. Entrambi assenti a Bologna. Secondo Andrea Paventi di Sky Sport, se non dovessero farcela neanche per Inter-Lecce, allora ci sarà ancora Darmian a giocare al posto dello slovacco con Gosens a sinistra. Dunque si rivedrebbe nuovamente Dumfries sull’out di destra. In attacco, è corsa a tre per due posti.