Gosens, difficile la convocazione per Lens-Inter: le condizioni – TS

Lens-Inter andrà in scena sabato alle 18:30. Secondo Tuttosport, Gosens non dovrebbe fare parte della spedizione nerazzurra in Francia

ASSENTE – Lens-Inter, in programma sabato alle 18:30, sarà la terza amichevole di spessore giocata dal club nerazzurro, dopo quelle con Lugano e Monaco. Potrebbe non essere della sfida, secondo Tuttosport, Robin Gosens: le condizioni fisiche non preoccupano lo staff medico nerazzurro ma è difficile che il tedesco possa partire per la Francia e disputare il match contro il Lens. Più probabile, secondo il quotidiano, che Gosens rientri in campo per l’amichevole del 30 luglio contro il Lione.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna