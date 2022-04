Gosens corre verso Udinese-Inter: decisiva la rifinitura pre-partenza

Gosens prova a stringere i tempi e rientrare già per Udinese-Inter. Il tedesco vuole assolutamente dare una mano alla squadra in vista di questo bollente finale di stagione

ATTESA − Robin Gosens migliora e oggi si è allenato parzialmente con il gruppo. Il tedesco ha saltato la sfida di mercoledì tra Bologna e Inter per un affaticamento muscolare. L’ex Atalanta lavora in vista di domenica quando alla Dacia Arena andrà in scena Udinese-Inter. Gosens spera quantomeno di rientrare tra i convocati di mister Simone Inzaghi, che domani parlerà in conferenza stampa (vedi orario). Dopo il rientro di Vidal (vedi articolo) e quello quasi sicuro di Handanovic (clicca QUI per le ultime), il tecnico piacentino spera anche nel recupero di Gosens. Come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, decisiva sarà la rifinitura di domani che avverrà prima della partenza per Udine.