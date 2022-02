Gosens convocato contro il Genoa, ma per l’esordio dovrà attendere

Robin Gosens è pronto finalmente a tornare dopo l’infortunio rimediato quando ancora era un giocatore dell’Atalanta. Contro il Genoa, venerdì sera, ci sarà, ma difficile vederlo in campo per l’esordio con la maglia dell’Inter. Per quello, dovrà ancora aspettare.

RECUPERATO – Robin Gosens ha accelerato il recupero e adesso lavora a pieno regime con il resto del gruppo. L’infortunio è ormai un vecchio ricordo e adesso ha solo voglia di rimettersi in gioco, ma con la maglia dell’Inter. La convocazione per la trasferta di Genova è ormai una formalità, ma difficile pensare al debutto assoluto. Inutile rischiare inutili ricadute, anche perché il prossimo sarà un mese importante in chiave scudetto e l’ex Atalanta tornerà sicuramente utile nelle rotazioni di squadra. Per l’esordio assoluto, Gosens potrebbe avere qualche minuto nel corso del derby di Coppa Italia in programma martedì prossimo, ma difficile prevedere l’andamento della partita.