Gosens già contro l’Udinese? Rifinitura Inter decisiva! Una certezza − CdS

Da capire se Robin Gosens riuscirà ad essere arruolabile già contro l’Udinese. L’ultimo responso oggi con la rifinitura dell’Inter ad Appiano Gentile. Intanto, Inzaghi certo di una cosa

ATTESA − Gosens ieri ha fatto lavoro personalizzato per recuperare dall’affaticamento muscolare rimediato a Genova. La rifinitura di oggi ad Appiano Gentile sarà decisiva per capire se il tedesco potrà essere quantomeno arruolabile in occasione di Inter-Udinese, match in programma domani sera alle 20.45 a San Siro. Sicuramente ci sarà il rientro dal primo minuto di Federico Dimarco, subentrato nella ripresa a Marassi proprio al posto dell’ex giocatore dell’Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona