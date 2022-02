Gosens, ci siamo: a disposizione per Milan-Inter in Coppa Italia – TS

Il countdown per il rientro di Gosens dall’infortunio è quasi finito. L’esterno tedesco, secondo il Tuttosport, sarà a disposizione di Inzaghi per Milan-Inter di Coppa Italia

RIENTRO – Robin Gosens è prossimo al rientro. L’esterno tedesco, infatti, secondo il Tuttosport, figurerà fra i convocati per il derby di Coppa Italia in programma martedì alle 21. Gosens è fermo da 5 mesi: l’ultimo match disputato risale al 29 settembre in Champions League contro lo Young Boys. Inzaghi gestirà il rientro del tedesco, facendogli prendere gradualmente confidenza col campo. Non si vogliono rischiare ricadute: l’esterno sarà fondamentale per la corsa scudetto.

Fonte: Tuttosport