Gosens arma in più per Inzaghi, a partire dalla sfida con la Fiorentina – CdS

Robin Gosens adesso è finalmente recuperato e pronto per disputare una partita dal 1′, da considerare al pari degli altri compagni. Secondo il Corriere dello Sport già dalla sfida contro la Fiorentina.

ARMA IN PIÙ – Robin Gosens è il grande rinforzo di gennaio, ma ha avuto bisogno di tempo per recuperare da un pesante guaio muscolare. Adesso è da considerare alla pari dei compagni, seppure avrà necessità di carburare per qualche partita. Già sabato, però, potrebbe fare il suo debutto dall’inizio. Del resto, Ivan Perisic da troppo tempo ha dovuto tirare la classica carretta. In ogni caso, i muscoli di Robin Gosens saranno una significativa aggiunta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

