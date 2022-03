Gosens amuleto dell’Inter: ad Anfield ci ha già giocato, ma non è l’unico! – CdS

Gosens ha già giocato ad Anfiled contro il Liverpool e ha pure segnato con la maglia dell’Atalanta. Il tedesco sarà l’amuleto dell’Inter, anche se non è l’unico nerazzurro ad aver calpestato il prato inglese.

NERAZZURRI AD ANFIELD – Sono sei i giocatori nerazzurri ad aver calcato il terreno di gioco di Anfield, compreso Aleksandar Kolarov, fuori dalla lista UEFA e di fatto ai margini anche in questo campionato. Di questi, soltanto due sono riusciti a vincere a Liverpool: Robin Gosens con la maglia dell’Atalanta e Matteo Darmian, con il Manchester United. Solo il tedesco ci ha addirittura segnato in Champions League. Vidal ha poi incassato lo 0-4 con la maglia del Barcellona. Edin Dzeko ha segnato tre gol in nove sfide precedenti, mentre Alexis Sanchez al massimo ha strappato qualche pareggio con l’Arsenal.

AMULETO – Tornando a Robin Gosens, sarà lui l’amuleto di Simone Inzaghi per provare l’impresa ad Anfield. È passato un solo anno e mezzo da quell’exploit. Il sigillo su quel successo, dopo il vantaggio di Ilicic, lo mise proprio l’esterno tedesco. Ma il gol non è una sorpresa per lui: nelle ultime de stagioni ha realizzato 10 e 12 gol, due di questi in Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno