Gonzalez come Castrovilli: Italiano lo cambia, Fiorentina-Inter in bilico?

Dopo la sostituzione forzata di Castrovilli, Italiano cambia anche Nico Gonzalez durante l’intervallo di Genoa-Fiorentina. In attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni, anche lui è in dubbio in vista del match contro l’Inter

ALTRO CAMBIO − Dopo l’uscita anzitempo di Gaetano Castrovilli (vedi articolo), Vincenzo Italiano richiama in panchina durante l’intervallo di Genoa-Fiorentina anche Nico Gonzalez. L’esterno argentino, autore di una buona gara nel primo tempo, non è rientrato con il resto dei compagni dagli spogliatoi di Marassi. Rimangono in dubbio al momento le sue condizioni fisiche. Martedì sera, la Fiorentina sarà l’avversaria dell’Inter in vista della quinta giornata di campionato.