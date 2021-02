Goldaniga: Â«Inter-Genoa, conosciamo la loro forza. Proveremo a far puntiÂ»

Goldaniga: «Inter-Genoa, conosciamo la loro forza. Proveremo a far punti»

Edoardo Goldaniga (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Edoardo Goldaniga, difensore del Genoa, ha parlato della partita che attenderà la squadra rossoblù domenica in casa dell’Inter

INTER-GENOA – Queste le parole di Edoardo Goldaniga, difensore del Genoa, ai microfoni di “Calciomercato.com” sull’Inter, prossima avversaria della squadra rossoblù. «Conosciamo bene la forza dell’Inter e l’importanza che questa partita riveste per loro. Stanno lottando per lo Scudetto e non vorranno concedersi passi falsi. Ma per noi quella di domenica sarà un’altra gara importante lungo il percorso che conduce al nostro obiettivo. Per questo non vogliamo lasciare nulla al caso e proveremo ad andare a Milano a fare la nostra partita e provare a far punti anche contro la prima in classifica».

VITTORIA – Goldaniga sulla vittoria dell’anno scorso a San Siro contro il Milan. «Mi ricordo bene quella partita perché fu la prima giocata senza tifosi ma anche l’ultima prima che l’Italia si bloccasse del tutto. Speriamo domenica di poter chiudere quel cerchio facendo altri punti e scongiurando in qualche modo il fantasma di ciò che accadde nei giorni immediatamente successivi».

