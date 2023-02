Il gol di Lukaku e le parate di Onana consegnano la vittoria all’Inter – TS

L’Inter vince col Porto e si mette nelle condizioni di andare a giocare il ritorno in Portogallo con un gol di vantaggio. La firma sulla vittoria è di Romelu Lukaku, ma anche Andre Onana ha contribuito al successo nerazzurro.

LUKAKU E ONANA DECISIVI – Nel primo atto degli ottavi di finale di Champions League, l’Inter riesce a ottenere la vittoria grazie a un gol di Romelu Lukaku. Il belga è entrato nella ripresa al posto di un nervoso Dzeko e ha ricordato quanto sia mancato il belga nella prima parte di stagione all’Inter. La vittoria si deve poi ad altri due fattori: il primo è legato all’espulsione di Otavio per un fallo su Calhanoglu, che ha lasciato i portoghesi in 10 e permesso ai nerazzurri di prendere ancora più fiducia. Il secondo fattore è Andre Onana: ieri il camerunense si è rivelato decisivo in diverse circostanze, permettendo a Lautaro Martinez e compagni di mantenere la porta inviolata. Il destino, poi, ha voluto che a regalare l’assist a Lukaku sia stato Nicolò Barella. I due che, qualche settimana fa, si erano mandati a quel paese a Marassi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino