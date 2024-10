Goglichidze e l’espulsione in Empoli-Inter: svelato l’audio del Var

L’ultima parola sul rosso a Saba Goglichidze in Empoli-Inter, per brutto fallo ai danni di Marcus Thuram, la dà la conversazione fra gli arbitri rivelata durante Open VAR su DAZN. Ecco cosa si sono detti Marchetti e Serra.

CONTROLLO − Arriva l’audio del Var di Empoli-Inter per la partita della decima giornata di Serie A. In quella circostanza, Saba Goglichidze, ha ricevuto un giusto cartellino rosso al 31′ di gioco al Castellani. Questo il dialogo al VAR Serra in diretta: «Ha fischiato al numero 2 e ha ammonito il numero 2. Questa lasciatela normale, fammelo vedere un attimo. Guarda questa: lo prende e poi va giù. Giralo tutte, qui l’abbiamo vista. Te ne do un’altra, zoomami questa qua, gliela facciamo vedere. Ok questa. Matte, ti consiglio un OFR per un possibile rosso al numero 2.».

VISIONE AL MONITOR – L’arbitro Marchetti va al Var a revisionare l’accaduto e spiega: «Vai, ci sono. Vai a velocità normale, perfetto Marco per me è sufficiente. Chiudo la review».

Darmian ed Empoli-Inter: il commento del dirigente AIA

COMMENTO – Il dirigente dell’AIA Dino Tommasi ha spiegato la scelta dell’arbitro: «Il punto di contatto è alto, i tacchetti sono esposti, gamba tesa: rosso giusto. Marchetti valuta male la situazione, viene chiamato all’OFR. Noi vogliamo tutelare assolutamente quella è che la salute dei calciatori».