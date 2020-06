Godin vince il ballotaggio: a Parma in una posizione diversa? – TS

Diego Godin tornerà titolare in Parma-Inter (in programma domani alle 21.45). Escluse le gare di Europa League contro il Ludogorets, l’uruguaiano non gioca da titolare da Juventus-Inter dell’8 marzo. Vinto il ballottaggio su Danilo D’Ambrosio, che secondo “Tuttosport” potrebbe trovare ugualmente posto.

TITOLARE – L’ultima gara da titolare di Diego Godin con l’Inter è stata la sfida contro la Juventus di inizio marzo, prima del generale lockdown. Dopo le ottime prestazioni a inizio stagione (soprattutto contro Udinese e Milan, a San Siro), alcune sbavature hanno portato Antonio Conte a ridisegnare la retroguardia. Milan Skriniar, spesso in difficoltà sul centro-sinistra, torna a operare sul più confortevole centro-destra, al centro rimane Stefan de Vrij a dirigere. E a sinistra subentra Alessandro Bastoni, talento classe 1999 che ad oggi ha già 20 presenze (e 1 gol) in stagione. Tuttavia la squalifica di Skriniar per tre turni obbliga Conte a rimettere nuovamente mano alla difesa. Ecco allora che il principale indiziato per sostituire lo slovacco è proprio Godin, che vince apparentemente il ballottaggio su Danilo D’Ambrosio.

POSIZIONE – Tuttavia, il ballottaggio tra Godin e D’Ambrosio potrebbe in realtà risolversi in un pareggio. Infatti Conte starebbe pensando di far riposare anche Bastoni (che ha ricevuto una botta mercoledì). Ecco allora che D’Ambrosio, rientrante anche lui da un infortunio, prenderebbe posto sul centro-destra, e Godin alla sinistra di de Vrij. Scelte che seguono anche lo schieramento avversario. Dalla parte di Godin dovrebbe giostrare Dejan Kulusevski, fortissimo fisicamente ma meno veloce di Gervinho, che verrebbe lasciato a D’Ambrosio.