Godin pasticcia, Borja Valero compassato, Sensi con troppe pause – TS

“Tuttosport” nelle sue pagelle indica in Godin in peggiore di Inter-Cagliari. Male anche Borja Valero, Sensi, Biraghi e Lautaro Martinez.

IL PEGGIORE – Voto 4,5 per Godin. Al netto di una possibile gamba tesa di Joao Pedro, il pasticcio da cui nasce l’azione del pareggio non fa onore a uno dal suo curriculum.

COMPASSATO – Voto 5 per Borja Valero. Regia a ritmi troppo compassati rispetto agli standard a cui ha abituato Brozovic.

TROPPO POCO – Sensi prende 5. Brucia tutte le sue cartucce nel primo quarto d’ora della ripresa. Intorno ci sono molte pause e pure pochissima cattiveria sotto porta.

NESSUNA ACCELERAZIONE – Voto 5 per Biraghi. Perde nettamente il duello con Nandez. E non riesce mai ad accelerare.

NERVOSO – Anche Lautaro Martinez prende 5. L’insufficienza è tutta per la crisi di nervi che lo porta all’espulsione che gli costerà, nella migliore delle ipotesi, Udinese e derby. Prima, oltre al gol (11° in campionato, 4° in quattro partite contro il Cagliari), era stato di gran lunga il più pericoloso.