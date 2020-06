Godin inadatto, Eriksen spento, Gagliardini lento, esterni ingolfati – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” nelle sue pagelle di Parma-Inter boccia sei nerazzurri. Il peggiore è Godin, insieme ad Eriksen. Poi Gagliardini e gli esterni.

IL PEGGIORE – Il peggiore dell’Inter è Godin che prende 5. Che non sia un centrale da difesa a tre ormai è palese. Se poi deve arginare le sgommate di Kulusevski per di più senza copertura alle spalle…Peggio però vederlo arrivare sul fondo e crossare di sinistro.

SCARSA VENA – Voto 5 anche per Eriksen. La vena delle prime due partite dopo la sosta sembra già esaurita. Paga il ritmo degli avversari, ma anche quello dei compagni che gli offrono pochi sbocchi per la manovra offensiva.

LENTO – Gagliardini prende 5,5. Non commette errori gravi, ma il suo passo non c’entra nulla con quello dei giocatori del Parma.

POSIZIONE INCERTA – Anche Biraghi prende 5,5. Sempre troppo alto, abbandonando al suo destino Godin. Ma forse era un ordine di scuderia visto che non viene mai corretto. Almeno usasse il suo mancino per crossare a dovere, invece in area parmigiana finiscono solo palloni banali.

ERRORE GRAVE – Anche Candreva prende 5,5. Rientra affannosamente su Gervinho, ma poi entra pigramente in scivolata, aprendo un’autostrada. Trova spazio in avanti senza però precisione al cross. Si spegne col passare dei minuti.