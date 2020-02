Godin impreciso e troppo molle, con la Juventus in panchina? – TS

“Tuttosport” nelle sue pagelle di Inter-Ludogorets boccia solo Godin tra i nerazzurri. L’uruguaiano è colpevole sul gol dei bulgari.

ERRORE GRAVE – Godin è il peggiore dell’Inter, unico bocciato. Il suo voto è 5. Macchia la sua gara con alcuni appoggi errati in uscita e l’intervento troppo leggero in occasione del gol del momentaneo 1-0 del Ludogorets. Forse non si accorge di Cauly alle spalle e i compagni non lo avvisano, ma uno della sua esperienza in quella zona deve avere anche gli occhi “sulla nuca” e sentire l’avversario. Errore che gli costerà il ballottaggio con Bastoni per la Juventus?