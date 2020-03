Godin-D’Ambrosio-Bastoni: Juventus-Inter, unico dilemma Conte – Sky

Godin, D’Ambrosio o Bastoni? Juventus-Inter si avvicina e Antonio Conte deve sciogliere i (pochi) dubbi di formazione. Continua il ballottaggio riferito al terzo centrale che va avanti da tutta la stagione. Di seguito gli ultimi aggiornamenti di Matteo Barzaghi da Appiano Gentile per SkySport24

JUVENTUS-INTER, 3 PER UN POSTO – Skriniar e de Vrij sicuri di un posto da titolare nel 3-5-2 di Antonio Conte, ma è bagarre per il terzo posto nella retroguardia nerazzurra. Godin, D’Ambrosio e Bastoni, infatti, sono finalmente tutti e tre a disposizione e si candidano per un posto da titolare. Il ballottaggio probabilmente resterà fino a poche ore prima del match e rappresenta l’unico vero dubbio per il tecnico nerazzurro.