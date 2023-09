Giroud, tutto secondo i piani di Pioli: allenamento e Inter-Milan nel mirino

Giroud dopo l’infortunio con la Francia, è tornato subito a Milanello per smaltire il problema alla caviglia e lavorare per essere a disposizione di Stefano Pioli in vista di Inter-Milan in programma sabato alle 18. Tutto secondo i piani del tecnico rossonero.

IN ALLENAMENTO – Olivier Giroud ha già smaltito il problema alla caviglia e, secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Stefano Pioli recupera l’attaccante francese che ovviamente sarà titolare in Inter-Milan in programma sabato 16 settembre alle 18. Intanto, a Milanello, ieri sono tornati altri giocatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali, ovvero Rafael Leao, Rade Krunic, Theo Hernandez, Mike Maignan e Malick Thiaw. Gli statunitensi Christian Pulisic e Yunus Musah, arrivati ieri a Milano, abbracceranno i compagni nella seduta odierna.