Giroud: «Milan-Inter emozione speciale. Derby da vincere per i nostri tifosi»

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato del Derby contro l’Inter, big match di Serie A in programma domenica sera.

MILAN-INTER – Queste le parole a SportMediaset da parte di Olivier Giroud, attaccante del Milan, in vista del Derby contro l’Inter. «Le mie emozioni e sensazioni? È sempre una sensazione, un’emozione speciale. È una partita da vincere per i nostri tifosi. E sono molto felice (di avere, ndr) per la prima volta l’opportunità di vivere questo Derby».

GOL DECISIVO – Giroud ha proseguito. «Se sogno di essere decisivo in questa partita speciale? Sì, è troppo importante per i tifosi segnare nel nostro stadio. Ma spero che vinceremo questo Derby che è la cosa più importante. E se farò il gol sarò felice, ma se sarà un altro va bene se vinciamo».