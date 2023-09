Giroud confermato per Inter-Milan: il probabile undici di Pioli – TS

Dopo il problema avuto con la nazionale francese, è definitivamente recuperato Olivier Giroud, che come riporta Tuttosport sarà regolarmente in campo al centro dell’attacco rossonero. Di seguito le probabili scelte di formazione di Stefano Pioli.

CONFERMATO – Recupera Olivier Giroud dal problema alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il ritiro della nazionale francese per recuperare in vista di Inter-Milan. Missione compiuta per l’attaccante, a quota quattro gol in questa stagione grazie anche già a tre rigori tirati in tre partite. Lui a guidare l’attacco di Stefano Pioli, che si affida al suo undici tipo salvo in difesa, ove le sue scelte sono obbligate.

PROBABILE UNDICI – Di seguito la probabile formazione di Stefano Pioli per Inter-Milan: (4-3-3) Maignan; Theo Hernandez, Thiaw, Kjaer, Calabria; Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek; Rafael Leao, Giroud, Pulisic.

Fonte: Tuttosport, Federico Masini