Giroud avvisa l’Inter: «Derby speciale, sono carico. Tra noi rivalità»

A due giorni dal derby di San Siro (sabato, ore 18), Olivier Giroud ha parlato della sfida e dell’importanza che questa ricopre all’interno della stagione. Di seguito le sue parole ai microfoni di Sport Mediaset.

VOGLIA DI VINCERE – Olivier Giroud è stato il protagonista del derby di ritorno dello scorso campionato e ora si prepara per la prossima sfida. Ai microfoni di Sport Mediaset, l’attaccante del Milan ha parlato così del derby contro l’Inter: «Sono carico, è sempre una partita speciale per noi e per i tifosi. C’è una grande rivalità tra le due squadre. Vogliamo continuare a far bene».