Giroud: «Derby? Non vedo l’ora, sono molto carico! Spero di vincere»

Giroud è intervenuto ai microfoni di Milan TV in vista di Milan-Inter, derby valido per la dodicesima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. Prima stracittadina per l’attaccante francese, che non sta nella pelle

IMPAZIENZA – Olivier Giroud domenica sera vivrà il suo primo derby di Milano. Il numero 9 rossonero non sta nella pelle e punta tutto sull’accoglienza di San Siro: «Il Derby? Non vedo l’ora! Sono molto carico e non posso che attendere domenica per vedere i nostri tifosi, le bandierine e San Siro così. La partita è la più importante per i tifosi, quindi spero che vinciamo».