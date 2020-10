Ginter: “Un punto: siamo delusi! Gol del 2-2 frustrante: ecco perché”

Matthias Ginter non nasconde la delusione per il risultato finale di Inter-Borussia Monchengladbach. Ecco le parole del difensore tedesco, riportate dal sito ufficiale del club.

FRUSTRAZIONE – Il sentimento che Matthias Ginter esprime al termine di Inter-Borussia Monchengladbach è chiaro. Il difensore tedesco è deluso per il pareggio finale, dopo aver assaporato la vittoria grazie al gol dell’1-2 all’84’. Ecco le sue parole: “Tra poche ore saremo contenti per il punto, ma subito dopo la partita siamo un po’ delusi. È fastidioso concedere un pareggio al novantesimo minuto dopo aver fatto il 2-1 a pochi minuti dalla fine”.

PALLA INATTIVA – Ad aumentare la frustrazione di Ginter è soprattutto la modalità con cui Romelu Lukaku ha trovato il 2-2. Il gol del pareggio nerazzurro arriva infatti da calcio d’angolo. Una situazione da palla inattiva su cui il difensore ammette le lacune dei compagni: “Il fatto che il gol fosse evitabile lo rende ancora più frustrante. Anche se alcuni dei nostri giocatori più grossi non erano in campo, avremmo dovuto difendere meglio l’angolo. Non abbiamo lasciato loro molte possibilità nel corso della partita. Nel primo tempo non abbiamo trovato molto spazio e abbiamo perso molto possesso. Dopo il rigore abbiamo fatto meglio a fare 1-1 e alla fine ci siamo meritati il punto”.

