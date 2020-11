Giampaolo in Inter-Torino con la grana Coronavirus: i 2 possibili assenti

Marco Giampaolo Torino

Giampaolo sta preparando Inter-Torino di domenica in condizioni tutt’altro che normali. La positività di due calciatori granata complica ulteriormente i piani del tecnico. Ma di chi si tratta? Ecco la lista (ristretta) dei possibili assenti a San Siro

PRIVACY PARZIALE – Il Coronavirus continua a condizionare anche il mondo del calcio, convocazioni comprese. Il Torino come di consueto non comunica i nomi dei propri giocatori risultati positivi al Covid-19. Gli ultimi due, però, in base alla nota ufficiale (vedi articolo) rientrano in una lista ristretta: quella dei nazionali. Ed erano ben dodici i calciatori granata convocati dalle rispettive nazionali nell’ultima sosta. Oltre agli azzurri Salvatore Sirigu e Andrea Belotti (Italia), più Alessandro Buongiorno (Italia Under-21), la lista prevede(va): Amer Gojak (Bosnia Erzegovina), Lyanco (Brasile Under-23), Erick Ferigra (Ecuador), Karol Linetty (Polonia), Sasa Lukic (Serbia), Ricardo Rodriguez (Svizzera), Samir Ujkani e Mergin Vojvoda (Kosovo). Più Tomas Rincon (Venezuela), rientrato prima del previsto. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la certezza è che i due indisponibili di Marco Giampaolo (attualmente positivo al Coronavirus) contro l’Inter rientrano in questa lista parziale. Anche se non si capisce ancora la scelta del Torino di non comunicare i nomi. La privacy ha senso fino a un certo punto.