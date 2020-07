Giacomelli arbitro di Inter-Fiorentina: fra i precedenti un altro orrore al VAR

Giacomelli sarà l’arbitro di Inter-Fiorentina, partita della trentacinquesima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 21.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Trieste, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Fiorentina sarà la nona partita per Piero Giacomelli come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è stato molto criticato, il 18 novembre 2012 con un pareggio casalingo per 2-2 contro il Cagliari. Le contestazioni risalgono ai minuti finali, quando negò un rigore ad Andrea Ranocchia e, sembra, disse ai giocatori dell’Inter di non poter protestare. Il bilancio totale non è entusiasmante: tre vittorie, l’ultima nel primo incrocio stagionale il 19 ottobre 2019 (3-4 al Sassuolo), quattro pareggi e una sconfitta.

VAR SPENTO – L’ultima con Giacomelli arbitro, prima di Inter-Fiorentina di stasera, ha visto un errore pesante. Lo scorso 19 gennaio, sul campo del Lecce, il direttore di gara triestino ha “copiato” quanto poi fatto domenica da Marco Di Bello con la Roma, ossia un abbaglio al VAR. Al 20′, subito dopo aver annullato un gol a Romelu Lukaku per un misterioso fallo del belga, Giulio Donati entra coi tacchetti sulla tibia sinistra di Nicolò Barella, rischiando di spezzargliela. Un intervento da rosso diretto senza discussione, invece arriva solo il giallo. Il VAR, Marco Guida (lo stesso di domenica all’Olimpico!), lo richiama al monitor, ma incredibilmente conferma la semplice ammonizione. In chiusura di primo tempo anche un rigore per tocco di coscia di Stefano Sensi, giudicato con la mano da Giacomelli nonostante non potesse vederlo: qui però il VAR ha fatto giustizia.