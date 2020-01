Giacomelli arbitro di Lecce-Inter: due rigori nell’ultimo dei precedenti

Piero Giacomelli sarà l’arbitro di Lecce-Inter, partita della ventesima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 15. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Trieste, ufficializzato nella designazione arbitrale di venerdì per il match del Via Del Mare.



I PRECEDENTI – Lecce-Inter sarà l’ottava partita per Piero Giacomelli come arbitro dei nerazzurri. L’ esordio è stato molto contestato, il 18 novembre 2012 con un pareggio casalingo per 2-2 contro il Cagliari. Il motivo è perché allo scadere negò un rigore ad Andrea Ranocchia e, sembra, disse ai giocatori dell’Inter di non poter protestare. Tre vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta il bilancio totale.

IN STAGIONE – Giacomelli in trasferta ha diretto tre partite, fra cui l’ultimo precedente prima di Lecce-Inter di questo pomeriggio. Dopo un 3-3 in casa del Verona del 7 febbraio 2016 e un 1-1 con la SPAL del 28 gennaio 2018 è riapparso lo scorso 20 ottobre, per la prima vittoria esterna nel 3-4 contro il Sassuolo. Nell’occasione due rigori assegnati ai nerazzurri, entrambi netti. Al 43′ Marlon si aggrappa a Lautaro Martinez con entrambe le mani, con l’argentino affrontato anche da Alfred Duncan. A venti minuti dalla fine entrataccia di Mert Muldur su Nicolò Barella, anche qui indicata la massima punizione senza alcun dubbio.