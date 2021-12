Ghersini arbitro di Inter-Spezia: anche per lui esordio assoluto

Ghersini sarà l’arbitro di Inter-Spezia, partita della quindicesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 18.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Genova, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.



NIENTE PRECEDENTI – Inter-Spezia sarà la prima partita per Daniele Ghersini come arbitro dei nerazzurri. In Serie A il direttore di gara genovese vanta diciotto presenze, la prima il 6 maggio 2014, ma è l’esordio assoluto con l’Inter. Un bis rispetto a sabato, dove a Venezia aveva debuttato Livio Marinelli. Il classe ’85 ha invece già incrociato lo Spezia nell’1-3 di Coppa Italia col Pordenone del 13 agosto, che per Ghersini fu la prima stagionale.