Getafe, Soria: “Inter, sarÃ  partita della vita! Giocheremo fino alla morte”

Getafe, Soria: “Inter, sarà partita della vita! Giocheremo fino alla morte”

Condividi questo articolo

Intervistato ai microfoni del sito di Marca, David Soria, portiere del Getafe, ha parlato in vista della partita di Europa League contro l’Inter, in programma mercoledì 5 agosto

CONDIZIONI – Queste le parole di David Soria, portiere del Getafe, sullo stato di salute della sua squadra in vista della partita di Europa League contro l’Inter. «La verità è che sta bene, non vede l’ora di fare una bella gara e soprattutto contro un’avversaria come l’Inter, che è una grande italiana. Non vediamo l’ora di giocare».

POSSIBILITÀ – Soria sulle dichiarazioni di Angel Torres che ha affermato che se batteranno la squadra nerazzurra potranno vincere la competizione europea. «Siamo quelli che giocano e sono sul campo. Pensiamo solo all’Inter e se giocheremo una grande partita, penseremo alla prossima. Ho una piccola esperienza in questa competizione e non puoi pensare oltre la partita che hai».

LOCKDOWN – Soria sul fatto se avesse mai potuto immaginare a marzo che la partita contro i nerazzurri si sarebbe giocata ad agosto. «No, non abbiamo pensato a un confinamento così lungo e a tutto ciò che sta accadendo. Stiamo vivendo un evento storico. L’importante è la salute, che non ci siano più vittime e che tutto ritorni alla normalità».

PARTITA DELLA VITA – Soria sul fatto se sia un pro o un contro che l’avversaria abbia giocato tre giorni prima della gara contro di loro. «Penso che sia partita all’ultimo sangue. Ogni situazione ha i suoi pro e contro, hanno meno riposo, ma più ritmo di competizione. In campo non ci pensi, specialmente negli ottavi di una singola partita. Se la prendi come un Mondiale o un Europeo? Sì, siamo anche nelle stesse date. Devi prenderla come la partita della tua vita. Non puoi fallire, devi andare a tutto gas. Poi ci sono altri fattori, ma andremo come sappiamo e giocheremo fino alla morte. Ci opporteremo a loro e avremo possibilità di passare».

ATTACCANTI – Soria su Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, attaccanti nerazzurri che si troverà di fronte. «Alla fine anche nella Liga ci sono grandi attaccanti. Quelli che menzioni sono grandi calciatori e devi essere abbastanza coinvolto e attento. Sono giocatori di alta qualità e dobbiamo essere concentrati».

RISPETTO – Soria sul fatto che nemmeno la formazione nerazzurro avrebbe voluto gli Azulones come avversari. «Alla fine abbiamo guadagnato rispetto per dove siamo stati negli ultimi anni. Nonostante non siamo entrati in Europa, abbiamo fatto un’ottima stagione. Il rispetto si guadagna sul campo».