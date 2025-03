Germania-Italia, Spalletti mescola le carte. Probabile formazione – TS

Germania-Italia è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Nations League: di seguito la probabile formazione di Luciano Spalletti.

LA SFIDA – Germania-Italia si disputerà stasera 23 marzo alle ore 20:45 al Signal Iduna Park-Westfalenstadion di Dortmund. Gli azzurri si presentano alla gara con la consapevolezza per cui soltanto attraverso una vittoria sarà possibile accedere al turno successivo e, dunque, evitare la Norvegia nel cammino verso le Qualificazioni ai Mondiali del 2026. In palio vi è dunque non solo la possibilità di continuare ad ambire alla conquista della propria prima Nations League, ma anche la costruzione del percorso da intraprendere per tornare ai Mondiali dopo due edizioni consecutive da assenti.

Germania-Italia, la probabile formazione di Spalletti:

LE SCELTE – In Germania-Italia il ct Luciano Spalletti dovrebbe cambiare il suo spartito rispetto a quanto visto all’andata. In difesa, Alessandro Buongiorno prenderà il posto di Riccardo Calafiori, il cui infortunio si è per fortuna rivelato meno grave del previsto. Con la presenza del difensore del Napoli al centro della difesa, Alessandro Bastoni potrà tornare nella sua posizione naturale, occupando il ruolo di braccetto sinistro. La retroguardia potrebbe essere completata da Federico Gatti, la cui presenza dall’inizio consentirebbe a Giovanni Di Lorenzo di scalare nel ruolo di esterno destro. A centrocampo, Spalletti dovrebbe effettuare un ulteriore cambio, con Samuele Ricci che scalpita per riprendersi le chiavi della cabina di regia azzurra al posto di Nicolò Rovella. Per quanto riguarda l’attacco, la novità potrebbe essere rappresentata dalla titolarità di Daniel Maldini, calciatore dell’Atalanta che insidia Giacomo Raspadori per una presenza dal primo minuto contro i tedeschi.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, Ricci, Barella, Udogie; Kean, Maldini. Allenatore: Luciano Spalletti.

Fonte: TuttoSport