Genoa tegola, due infortuni per Vieira. Un assente certo contro l’Inter!

Patrick Vieira deve fare i conti con due importanti infortuni. Uno salta sicuramente anche Inter-Genoa. Ecco l’esito degli esami e il probabile rientro.

DOPPIA TEGOLA – Dopo la gara pareggiata contro il Torino, arrivano cattive notizie in casa Genoa. Due i calciatori di Patrick Vieira coinvolti in problemi fisici sabato sera e che oggi hanno dovuto effettuare esami specifici. Si tratta di Milan Badelj e Morten Thorsby, che rischiano di restare ai box per alcune settimane, saltando così anche la gara contro l’Inter. Gli esiti degli esami rendono più chiara la situazione di entrambi i calciatori.

Doppi guai per Vieira, due infortunati nel Genoa e all’orizzonte c’è l’Inter

ESITO ESAMI – Per Badelj si tratta di una lesione lieve all’adduttore della gamba sinistra. Il capitano del Genoa, tra l’altro da poco rientrato da un infortunio muscolare, dovrebbe restare fuori dal rettangolo verde per circa 15-20 giorni. Tra le partite che dovrebbe saltare, dunque, c’è anche l’Inter, oltre che il Venezia e forse l’Empoli. Più preoccupante per Vieira, poi, la situazione legata a Thorsby. Il centrocampista norvegese ha subito una lesione al polpaccio che gli impedirà di essere a disposizione per almeno un mese. Per lui, dunque, certissima l’assenza nella gara del prossimo 22 febbraio contro l’Inter. L’ipotetica data del rientro dall’infortunio di Thorsby è, infatti, fissata dopo la sosta di marzo.