Genoa, senza Destro l’attacco è un’incognita: Ekuban favorito – CdS

Genoa, con Mattia Destro ormai vicino allo Spezia, l’attacco rossoblù è un’incognita. Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola Ekuban sarebbe in vantaggio rispetto gli altri.

LA FORMAZIONE – Chi giocherà nel Genoa considerando l’addio di Destro? Secondo il quotidiano romano oggi in edicola, anche Pandev potrebbe partire dalla panchina, e a quel punto il reparto offensivo rossoblù diventa un’incognita. Favorito, al momento, il giovane Favilli in coppia con Ekuban, ma attenzione anche a Kallon, utilizzato da Ballardini nel corso del precampionato. Anche Buksa non vede l’ora di fare il suo debutto in campionato.

Di seguito la probabile formazione del Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Favilli, Ekuban.

Fonte: Corriere dello Sport