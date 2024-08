Genoa scatenato prima dell’Inter: attende l’attaccante, prende il difensore

Il Genoa affronterà l’Inter fra cinque giorni, sabato alle 18.30, nella prima giornata di Serie A. In vista della partita inaugurale del campionato, i rossoblù completano un altro acquisto.

I COLPI – Sarà un’ultima settimana di precampionato in cui il Genoa proverà ad accelerare per dare qualche rinforzo ad Alberto Gilardino in vista dell’Inter. Dopo la qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove ci sarà il derby con la Sampdoria, i rossoblù adesso pensano alla Serie A e all’impegno di sabato alle 18.30. Dove non dovrebbe esserci Albert Gudmundsson, in procinto di andare alla Fiorentina, e bisogna capire se arriverà prima un attaccante. Ma intanto è il difensore il primo acquisto della settimana.

Genoa a -5 dall’Inter, in arrivo un difensore per Gilardino

ACQUISTO CHIUSO – Come fa sapere Gianluca Di Marzio, in casa Genoa è fatta per Brooke Norton-Cuffy dall’Arsenal. Si tratta di un laterale destro classe 2004 che nella scorsa stagione era al Millwall. Con la prima squadra dei Gunners non ha mai esordito, ma ha un centinaio di presenze fra Championship e League One ossia seconda e terza serie del calcio inglese. Il Genoa ha chiuso la trattativa e per lui è previsto l’arrivo in Italia, dove si metterà a lavorare agli ordini di Gilardino in vista dell’Inter.