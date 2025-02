Genoa, ripresa degli allenamenti: Vieira studia l’Inter. Attenzione tattica

Dopo il giorno di riposo concesso alla squadra, il Genoa è tornato al lavoro a Villa Rostan per preparare al meglio la sfida valida per la 26ª giornata di campionato. Patrick Vieira, ex nerazzurro e protagonista del prossimo incrocio contro l’Inter, ha radunato la squadra per preparare la sfida di San Siro.

RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI – Il Genoa questa mattina si è ritrovato a Villa Rostan lavorando sin da subito sugli aspetti tattici della partita in programma sabato, alternando lavoro fisico e simulazioni di gioco. Dopo un’attivazione in palestra utile a scaldare i muscoli e prevenire infortuni, i giocatori sono scesi in campo per sessioni mirate a migliorare le dinamiche collettive e i movimenti di reparto. Il focus principale è stato quello di lavorare sulle due fasi di gioco: difensiva e offensiva. Vieira, consapevole della forza dell’Inter soprattutto nella gestione delle ripartenze e nella capacità di sfruttare gli spazi tra le linee, ha impostato esercitazioni che puntano a rafforzare la tenuta del reparto arretrato e a velocizzare le transizioni offensive. L’allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto, utile per testare l’intensità e affinare le intese tra i reparti, seguita da una lunga serie di tiri in porta per migliorare la precisione sotto rete.

Genoa sfida l’Inter, ma quattro assenti per Vieira!

ANCORA A PARTE – Lo staff tecnico sta valutando attentamente le condizioni dei singoli giocatori, con particolare attenzione a chi è in fase di recupero. Alcuni elementi, infatti, hanno svolto un lavoro differenziato sotto la supervisione dei fisioterapisti e dello staff medico. Tra questi, Vitinha, uscito malconcio dalla gara contro il Venezia, è ancora sotto osservazione per determinare l’entità del problema fisico. Anche capitan Milan Badelj e Morten Thorsby proseguono il loro percorso riabilitativo, così come il giovane Ahanor.