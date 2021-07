Il Genoa punta il debutto con l’Inter senza il test di lusso: rinuncia al PSG

Il Genoa avrebbe dovuto affrontare oggi il PSG in amichevole, a quattro settimane esatte dall’esordio con l’Inter (vedi calendario). Non sarà così: i liguri, all’ultimo, hanno deciso di annullare l’amichevole prevista a Orléans.

NIENTE PARTITA A -28 DALL’INTER – “Il Genoa Cricket and Football Club comunica che non si recherà in Francia per la prevista amichevole con il Paris Saint-Germain Football Club. Una decisione presa con rammarico, ma resasi necessaria in considerazione dei nuovi rischi evidenziati in questi giorni dalle autorità competenti. Rischi che, allo stato attuale, comportano gli spostamenti internazionali in conseguenza dell’evoluzione del propagarsi della pandemia”.

Fonte: sito ufficiale Genoa CFC