Genoa-Perugia: la formazione di Ballardini in Coppa Italia prima dell’Inter

Genoa-Perugia dà il via alla stagione della prima avversaria dell’Inter in partita ufficiale. I padroni di casa affrontano il Perugia in Coppa Italia. Formazione giovane e rimaneggiata per Ballardini, in attesa di novità dal mercato

FORMAZIONE UFFICIALE – Il Genoa debutta ufficialmente in Coppa Italia ospitando il Perugia (Serie B). Squadre in campo a Genova – presso lo Stadio “Luigi Ferraris in Marassi – a partire dalle ore 18:00 per i Trentaduesimi di Finale. L’allenatore rossoblù Davide Ballardini opta per il 3-5-2 e schiera al centro della difesa Zinho Vanheusden, arrivato in prestito dall’Inter in questa sessione di mercato. Proprio l’Inter sarà la prossima avversaria del Genoa nel debutto in Serie A a Milano. Assente dal 1′ Goran Pandev, che ha appena rinnovato il contratto con il Genoa (vedi comunicato). Di seguito la formazione scelta da Ballardini in Genoa-Perugia di Coppa Italia.

GENOA (3-5-2): 22 Marchetti; 14 Biraschi, 3 Vanheusden, 4 Criscito (C); 2 Sabelli, 27 Sturaro, 47 Badelj, 33 Hernani, 50 Cambiaso; 20 Ekuban, 24 Bianchi.