Genoa, tutto ok con la Reggiana: qualificazione in Coppa Italia! Ora l’Inter

Nel primo turno di Coppa Italia non stecca il Genoa, che supera la Reggiana con il punteggio di 1-0. Dopo la qualificazione, è il momento di pensare alla gara di sabato contro l’Inter in Serie A.

QUALIFICAZIONE – Fa il suo dovere il Genoa, che nel primo turno della Coppa Italia supera la Reggiana in casa e manda un messaggio all’Inter in vista del debutto della Serie A 2024-2025 in programma il prossimo sabato alle 18.30. Dopo un primo tempo bloccato sul punteggio di 0-0, i rossoblu vanno a più riprese vicini al gol del vantaggio nella ripresa. Il momento che spacca la partita arriva al 65′: il neoentrato Ruslan Malinovsky si libera con una grande giocata al limite dell’area e con un filtrante serve Junior Messias a centro area: l’attaccante, davanti al portiere avversario, deve soltanto toccare e mandare il pallone in rete per l’1-0. Nel finale la Reggiana prova con la beffa del pareggio, proprio al 90′, con un vero e proprio miracolo di Nicola Leali a stoppare un colpo di testa da distanza ravvicinata di Luca Vido. È l’ultimo sussulto di una gara che vede i rossoblu di Alberto Gilardino trionfare al Luigi Ferraris e a conquistare la qualificazione in Coppa Italia. In attesa della gara contro l’Inter, che aprirà la prossima Serie A.

GENOA-REGGIANA 1-0

Messias al 65′