Genoa, oggi la ripresa degli allenamenti prima dell’Inter: tattica e video

Dopo la giornata di riposo concessa ieri da Patrick Vieira, il Genoa oggi tornerà ad allenarsi per preparare la delicata trasferta di San Siro contro l’Inter, in programma sabato sera.

RIPRESA DOPO IL RIPOSO – A Villa Rostan, la seduta in programma oggi segna ufficialmente l’inizio della settimana che porterà il Genoa ad affrontare l’Inter a San Siro, nella sfida in programma sabato 22 febbraio alle 20:45. La giornata di ieri è stata dedicata esclusivamente ai giocatori impegnati nel percorso di recupero fisico. A Villa Rostan, infatti, hanno lavorato solo i giocatori impegnati con programmi personalizzati, come Milan Badelj, Thorsby, Ahanor e Vitinha, uscito anzitempo nella sfida contro il Venezia a causa di un risentimento muscolare.

Primo giorno di lavoro prima dell’Inter: il programma di Vieira

TATTICA E VIDEO – Oggi, invece, tutta la rosa si ritroverà sul campo per dare il via alla preparazione vera e propria della sfida contro i nerazzurri. In programma una sessione video, dove Vieira e il suo staff hanno illustrato le prime indicazioni tattiche per affrontare l’Inter. Successivamente, la squadra scenderà in campo come da programma, per una sessione di allenamento che metterà al centro le prime prove di assetto. Vieira valuta la possibilità di schierare una formazione compatta a centrocampo, per cercare di arginare il palleggio dell’Inter in modo tale da provare a colpire in contropiede, così come specificato dall’inviato di Sky Sport oggi.