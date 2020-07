Genoa, nuovo sponsor sulla prima maglia. Debutta contro l’Inter

Il Genoa si avvicina alla sfida di domani contro l’Inter, importante per la corsa alla salvezza dei padroni di casa e per il secondo posto nerazzurro. I liguri annunciano sul loro sito ufficiale un nuovo sponsor per la prima maglia. Di seguito i dettagli

NUOVA SPONSORIZZAZIONE E INTER – “Gioco di squadra e un sistema collaudato, sempre al servizio del cliente. Questa è l’essenza di Banca Sistema S.p.A. che, al fianco del Genoa Cfc, comparirà come nuovo first jersey sponsor sulle maglie dei giocatori rossoblù per la partita contro l’Inter sabato 25 luglio alle 19.30”. Questo l’annuncio dei rossoblù: nuovo sponsor, quindi, e debutto nella sfida contro i nerazzurri.