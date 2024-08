Genoa, nuovo profilo per sostituire Retegui in vista dell’Inter: nome top!

Mentre resta ancora viva la pista Albert Gudmundsson per l’Inter, il Genoa lavora anche per sostituire Mateo Retegui, passato all’Atalanta. E secondo Sport Mediaset il primo nome nella lista è un profilo importante.

PROFILO PER L’ATTACCO – In casa Genoa si continua a lavorare per sostituire Mateo Retegui, passato all’Atalanta, mentre resta ancora un’incognita il futuro di Albert Gudmundsson. I rossoblu provano a rinforzare il reparto offensivo entro sabato, quando è in programma la sfida proprio contro l’Inter alle 18.30, apertura della Serie A 2024-2025. E il nome che passa in cima alla lista è un profilo davvero importante, ma non facilissimo da raggiungere. Si tratta, infatti, di Arkadiusz Milik. Il polacco è in scadenza con la Juventus nel 2025, fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta.

Genoa, caccia a un top in attacco prima dell’Inter

PROBLEMA INGAGGIO – Come spesso accade in questi casi, però, il vero problema lo rappresenta l’ingaggio. Ed è proprio l’ostacolo che al momento frena il Genoa, visto che Milik percepisce 3,5 milioni netti a stagione. Una cifra parecchio alta – considerando, poi, anche il lordo – per il club ligure, che però può far leva sulla volontà (e necessità) della Juventus di cedere il giocatore. I bianconeri potrebbero dunque contribuire a un aparte dell’ingaggio, permetendo così alla trattativa di concretizzarsi. Da capire se prima o dopo la gara di sabato contro l’Inter.