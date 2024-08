Genoa, nuovo allenamento per preparare la prima contro l’Inter

Nuova giornata di lavoro oggi al “Signorini” di Villa Rostan, dove il Genoa allenato da Alberto Gilardino si è allenato in vista della prima di campionato contro l’Inter.

NUOVO GIORNO DI LAVORO – Appuntamento sabato 17 agosto alle ore 18:30 per la prima giornata di campionato, dove l’Inter Campione d’Italia aprirà ufficialmente la sua stagione calcistica contro il Genoa di Alberto Gilardino, che anche oggi si è allenato in vista della prima di campionato. A Villa Rostan la squadra rossoblù si è ritrovata in allenamento tra palestra e lavoro sul campo. Prime esercitazioni tattiche nella settimana importante che darà il via al nuovo campionato. Di seguito il report del lavoro svolto oggi.

Genoa, lavoro al “Signorini” prima dell’Inter

IN ALLENAMENTO – ” Tra prove di ripresa e voglia di mangiarsi il campo. Il ponte levatoio si sta per abbassare con la vista panoramica sulla Serie A Enilve. Si sgobba, si suda. A cinque giorni dall’esordio in campionato, al centro sportivo la squadra si è radunata per i rituali controlli, prima di passare ad attivazioni, addestramenti misti, lavoro a secco sfociato poi in direzione tecnica. Attività sul campo per i giocatori in recupero, seguiti da vicino per pesare le reazioni agli sforzi. Per la batteria dei portieri integrazioni specifiche. Nella giornata di martedì appuntamento singolo al ‘Signorini’. Tra pochi giorni è Genoa-Inter”. La squadra si ritroverà domani per la seconda sessione di allenamento settimanale.