Genoa al lavoro prima dell’Inter: Gilardino perde un altro giocatore per infortunio

Il Genoa si prepara alla vigilia della gara contro l’Inter che, domani alle 18.30, allo stadio Luigi Ferraris, aprirà la Serie A 2024-2025. Un altro infortunio per la squadra di Alberto Gilardino, che perde così un giocatore in attacco.

FUORI UN ALTRO – Dopo la conferenza stampa di oggi, lavoro di rifinitura per il Genoa di Alberto Gilardino in vista della gara di domani contro l’Inter. E il tecnico fa la conta degli infortuni, dal momento che – oltre ai tre indisponibili Ankeye, Marcandalli e Matturro – si aggiunge anche quella di Ekuban. Lo ha confermato il tecnico stesso, che ha sottolineato come l’attaccante tornerà a lavorare con i compagni dal prossimo martedì. Il Genoa, però, perde anche Albert Gudmundsson, passato ufficialmente alla Fiorentina.

Genoa, Gilardino tra infortuni e mercato: dentro un nuovo attaccante

ACQUISTO – Non solo assenze, però, per il Genoa di Alberto Gilardino. Così come Albert Gudmundsson ha lasciato la squadra, infatti, il tecnico ha potuto accogliere proprio nella giornata di oggi il suo sostituto. Si tratta di Andrea Pinamonti, ex rossoblu, ufficializzato dal club e che domani si troverà a debuttare proprio contro l’Inter, squadra nella quale è cresciuto e con cui ha vinto uno scudetto nel 2021, insieme ad Antonio Conte.