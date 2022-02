Genoa-Inter, Vanheusden probabile assente. In due migliorano

Non manca molto a Genoa-Inter: poco meno di tre giorni, visto che si gioca venerdì alle ore 21. Il tecnico rossoblù Blessin, stando a Telenord, va verso il recupero di due giocatori ma non dell’ex Vanheusden.

GLI ASSENTI – Il Genoa, prossimo avversario dell’Inter, a Venezia era senza Nadiem Amiri, Roberto Piccoli e Zinho Vanheusden (vedi articolo). Il primo ha però già recuperato, come riporta Telenordsi sta allenando regolarmente e sarà a disposizione di Alexander Blessin venerdì sera. Il secondo invece sta migliorando, non è certo il suo rientro fra tre giorni ma dovrà essere valutato. Per il terzo, in prestito proprio dai nerazzurri, qualche problema in più: deve risolvere un fastidio al ginocchio. All’allenamento di oggi del Genoa ha presenziato anche il presidente, Alberto Zangrillo.