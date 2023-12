Genoa-Inter, un dubbio per Inzaghi: la probabile formazione

La probabile formazione di Simone Inzaghi per Genoa Inter, partita valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A, prevista domani venerdì 29 dicembre alle ore 20.45.

PROBABILE FORMAZIONE GENOA-INTER – Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, c’è un ballottaggio in corso in casa Inter tra Bisseck e Pavard, con il primo in vantaggio sul francese per un posto dal primo minuto in campo come braccetto destro della linea a tre della difesa nerazzurra. A centrocampo invece dovrebbero partire sulle fasce Darmian e Carlos Augusto con al centro Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco assente per infortunio Lautaro Martinez che dovrebbe venir sostituito da Arnautovic con accanto Thuram.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. All: S. Inzaghi

Fonte: Sport.Sky.it