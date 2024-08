Genoa-Inter, le ultime dagli allenamenti. Asllani abbassa i ritmi – TS

Sabato alle ore 18.30 si giocherà la prima partita di campionato di questa stagione per Simone Inzaghi. In programma Genoa-Inter allo stadio Marassi, le ultime dagli allenamenti da Tuttosport.

ULTIME – Genoa-Inter alle ore 18.30 questo sabato: si comincia dallo stadio Marassi alla ricerca della conferma in campionato e del bis per lo Scudetto. L’obiettivo è complicato da centrare, complicatissimo se si guarda alla storia recente. Nessuno è più riuscito a dare continuità dopo la Juventus: prima l’Inter poi Milan e Napoli hanno fallito la possibilità di vincere due edizioni della Serie A consecutive. Adesso c’è un’altra chance per i nerazzurri, che iniziano da Genova in una trasferta piuttosto difficile. Ad Alberto Gilardino mancano i tasselli importanti in attacco, ossia Mateo Retegui venduto all’Atalanta e Albert Gudmundsson per un problema muscolare. Inzaghi invece dovrà sopperire quasi certamente alle assenze di Stefan de Vrij, uscito malconcio dall’amichevole con l’Al-Ittihad, e Piotr Zielinski. Il polacco sta migliorando, lavora a ritmi già più alti però guarda all’impegno casalingo con il Lecce della settimana prossima. L’altro che preoccupa, ma non proprio, è Kristjan Asllani. L’albanese ha avuto un piccolo sovraccarico muscolare ma dovrebbe essere disponibile per Genoa-Inter. Gli altri prima infortunati sono tutti rientrati e pronti per l’esordio in Serie A.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino